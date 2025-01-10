Konya'da seyir halindeyken alev alan minibüste hasar oluştu
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, seyir halindeyken alev alan minibüsteki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, seyir halindeyken alev alan minibüsteki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Musalla Bağları Mahallesi Belh Kavşağı'nda seyir halindeki minibüste yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü ile minibüstekiler araçtan indi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, yolda oluşan trafik yoğunluğu kara yolları ekiplerinin temizlik çalışması sonrası normale döndü.
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