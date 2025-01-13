Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, hakem kararlarından memnun olmadıklarını söyledi.

Korkmaz, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettikleri Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Sahada iyi mücadele ettiklerini ifade eden Korkmaz, "Bu lig sadece iki takımdan ibaret değil. Bundan sonra düşme veya kalma maçları her takım için daha değerli." dedi.

Karşılaşmada Fenerbahçeli oyuncu Edin Dzeko'nun kırmızı kart görmesi gerektiğini savunan Korkmaz, "Sahada, VAR odasında hakem yok. Korner olmayan bir pozisyondan gol yiyoruz. Bunlarla nereye kadar gideceğiz bilmiyorum. Oyuncular kendi kararlarını kendileri verse, Fenerbahçeliler kendilerini iki kişi eksik bırakabilirlerdi. Bir Anadolu takımı sahada daha ne kadar mücadele edebilir?" diye konuştu.

Türkiye'de futbolun birkaç kulüpten ibaret olmadığını aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:

"Yabancı VAR uygulaması umarım çözüm olur. Bunu savunan biri değilim ancak Türk hakemlerimiz kendi inisiyatiflerinde bu maçları yönetsinler, baskı hissetmesinler zaten iyi maç yönetecekler. Kulüplerin yayın gelirleri düşük. Bu noktada Anadolu takımları iyi oynayarak dünyadaki seyredilme oranlarını artırabilir. Ama bu düzenle o takımların sahadaki piyonları olarak bu ligin seviyesini yukarı çıkaramayız."