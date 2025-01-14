Seydişehir'de trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.
K.K, idaresindeki 42 ZK 650 plakalı otomobil, Seydişehir - Konya yolu Otogar Kavşağı'nda ağaca, Y.K'nin kullandığı motosiklet, Şehit Jandarma Er Cemal Pabuççu Caddesi'nde park halindeki otomobile, S.Y, yönetimindeki 06 CIF 721 plakalı hafif ticari araç, Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde elektrik panosuna çarptı.
Kazalarda yaralanan 3 sürücü, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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