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        Kartalkaya'da otel yangınında hayatını kaybeden genç kız Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden genç kızın cenazesi Konya'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 15:02 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:02
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        Kartalkaya'da otel yangınında hayatını kaybeden genç kız Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden genç kızın cenazesi Konya'da toprağa verildi.

        Otelin mutfak bölümünde çalışan Esra Nazik'in (25) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Anasultan Mezarlığı'na getirildi.

        Şerife ile Süleyman Nazik çifti, kızlarının tabutu başında üzüntü yaşadı.

        Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nazik'in cenazesi, toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Nazik'in yakınlarının yanı sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ve çok sayıda kişi katıldı.

        Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden 2023'te mezun olan genç kızın, oteldeki işine bir ay önce başladığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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