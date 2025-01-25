Konya'da çöken binanın enkazından 2 kişi sağ olarak çıkarıldı.

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekibi arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

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