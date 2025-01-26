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        Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da Miraç Kandili idrak edildi

        Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da Miraç Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 20:36 Güncelleme: 26.01.2025 - 20:36
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        Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da Miraç Kandili idrak edildi
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        Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da Miraç Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

        Mübarek gecede, Konya'daki Mevlana Müzesi’nin yanında bulunan Sultan Selim Camisi'ne vatandaşlar akın etti. Yer bulamayanlar caminin dış avlusunda seccadelerini açarak namazlarını kıldı.

        Camide namaz öncesi vaaz dinleyenler, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında yaşamını yitirenler için dua etti.

        Çıkışta cemaate, belediye tarafından hazırlanan kandil simidi ve şeker dağıtıldı.

        - Aksaray

        Aksaray'da vatandaşlar, yatsı namazında camileri doldurdu.

        Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki tüm camilerde kandil programı düzenlendi.

        Ulu Cami'deki program sonrasında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        - Karaman

        Karaman'da İmam-I Azam Camisi'nde düzenlenen programa katılanlar, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

        Cami çıkışında vatandaşlara şeker ve kandil simidi dağıtıldı.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar'da Mareşal Fevzi Çakmak Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

        Camiye gelen vatandaşlar da namaz kılıp dua etti. Namazın ardından vatandaşlara çikolata ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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