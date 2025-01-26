Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da Miraç Kandili idrak edildi

Camiye gelen vatandaşlar da namaz kılıp dua etti. Namazın ardından vatandaşlara çikolata ikram edildi.

Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki tüm camilerde kandil programı düzenlendi.

Çıkışta cemaate, belediye tarafından hazırlanan kandil simidi ve şeker dağıtıldı.

Camide namaz öncesi vaaz dinleyenler, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında yaşamını yitirenler için dua etti.

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da Miraç Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

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