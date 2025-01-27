Konya'da binanın çökmesiyle ilgili yakalanan 6 şüpheli adliyede

Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılan olayla ilgili bir cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, ilk aşamada 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Kazım F. ile Kemal Ö'nün daha önceden dükkanın duvarını kırarak 2 farklı yerden kapı açtıklarını söyledikleri iddia edildi.

Şüpheliler balıkçı dükkanı işletmecisi Kazım F, eski kahvehaneci Kemal Ö, dükkan sahipleri Hakkı İ. ile Mehmet P, iç mimar Tuncer D. ve balıkçı dükkanının tadilat işini yapan Volkan D. adliyeye sevk edildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olayda sorumluluğu olduğu öne sürülen 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

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