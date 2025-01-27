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        Konya'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

        Konya'nın Çumra ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 21:00 Güncelleme: 27.01.2025 - 21:08
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        Konya'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
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        Konya'nın Çumra ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Tahir Ferliarslan idaresindeki 42 CBK 50 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Küçükköy ve Abditoğlu mahalleleri arasında yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobildeki Kamile Özat ve Meliha Ferliarslan hayatını kaybetti, sürücü Tahir Ferliarslan yaralandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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