Konya'da 56 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde hakkında 56 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde hakkında 56 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 56 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan şüpheli Ş.Y.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Bu kapsamda, JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalarda hakkında “dolandırıcılık ve çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme ile hükümlü ve tutuklunun kaçması” suçlarından 56 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan Ş.Y.E. düzenlenen operasyon ile yakalandı.
Hükümlü Ş.Y.E. işlemlerinin ardından Ereğli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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