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        Konya'da 56 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde hakkında 56 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 23:41 Güncelleme: 29.01.2025 - 23:41
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        Konya'da 56 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde hakkında 56 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 56 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan şüpheli Ş.Y.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalarda hakkında “dolandırıcılık ve çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme ile hükümlü ve tutuklunun kaçması” suçlarından 56 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan Ş.Y.E. düzenlenen operasyon ile yakalandı.

        Hükümlü Ş.Y.E. işlemlerinin ardından Ereğli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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