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        UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın biletleri satışa çıktı

        Konya'da 14-16 Mart'ta düzenlenecek UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın biletlerinin satışa çıkarıldığı duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 12:10 Güncelleme: 29.01.2025 - 12:10
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        UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın biletleri satışa çıktı
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        Konya'da 14-16 Mart'ta düzenlenecek UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın biletlerinin satışa çıkarıldığı duyuruldu.

        Uluslararası Bisiklet Birliği'nin onayıyla resmiyet kazanan prestijli organizasyon, Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenecek. 3 gün boyunca kadınlar ve erkekler kategorilerinde Konya Olimpik Veledromu'nda düzenlenecek yarışları takip etmek isteyen sporseverler, internet üzerinden biletlerini satın alabilecek.

        Organizasyonun biletleri tek gün giriş için 50, üç günlük kombine girişi için ise 100 lira olarak belirlendi.

        Öte yandan 25 yaş altı öğrenciler ise öğrenci kimlik kartlarıyla etkinliği ücretsiz takip edebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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