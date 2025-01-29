UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın biletleri satışa çıktı

Öte yandan 25 yaş altı öğrenciler ise öğrenci kimlik kartlarıyla etkinliği ücretsiz takip edebilecek.

Organizasyonun biletleri tek gün giriş için 50, üç günlük kombine girişi için ise 100 lira olarak belirlendi.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin onayıyla resmiyet kazanan prestijli organizasyon, Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenecek. 3 gün boyunca kadınlar ve erkekler kategorilerinde Konya Olimpik Veledromu'nda düzenlenecek yarışları takip etmek isteyen sporseverler, internet üzerinden biletlerini satın alabilecek.

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