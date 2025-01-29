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        Konya'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

        Konya'nın Meram ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 20:04 Güncelleme: 29.01.2025 - 20:04
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        Konya'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
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        Konya'nın Meram ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaşınhanı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde güvenlik kamerası takmak için çıktığı merdivenden düşen ve bu sırada elektrik akımına kapılan Ömer Ergin (22) ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Ergin, kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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