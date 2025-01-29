Konya'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Kaşınhanı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde güvenlik kamerası takmak için çıktığı merdivenden düşen ve bu sırada elektrik akımına kapılan Ömer Ergin (22) ağır yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.