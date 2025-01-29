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        Yunak Belediye Başkanı Gunaltay, muhtarlarla bir araya geldi

        Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, muhtarlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 16:34 Güncelleme: 29.01.2025 - 17:04
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        Yunak Belediye Başkanı Gunaltay, muhtarlarla bir araya geldi
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        Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, muhtarlarla buluştu.

        Yunak Öğretmenevi Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Günaltay, muhtarların yerel yönetimdeki rolüne dikkati çekerek, mahallelerin sorunlarının çözülmesinde muhtarların kritik bir görev üstlendiğini söyledi.

        Muhtarların istek, talep ve sorunlarını dinleyerek, ilçenin daha sağlıklı şekilde yönetilmesi için işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirten Günaltay, bu gibi toplantıların devam edeceğini kaydetti.​​​​​​​

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