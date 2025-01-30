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        Kayacık Tesisleri'ndeki otopark zemin asfaltının yapımı tamamlandı

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaspor'a kazandırılan Kayacık Tesisleri'ndeki otopark zemin asfaltının yapımı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 11:45 Güncelleme: 30.01.2025 - 11:45
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        Kayacık Tesisleri'ndeki otopark zemin asfaltının yapımı tamamlandı
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        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaspor'a kazandırılan Kayacık Tesisleri'ndeki otopark zemin asfaltının yapımı sona erdi.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak Konya'da spor altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli yatırımlar yaptıklarını belirtti.

        Şehrin gururu olan Konyaspor için modern tesis inşa ettiklerini aktaran Altay, "Yapımını tamamladığımız Konyaspor Kayacık Tesisleri'nin otoparkının zemin asfalt çalışmasını da bitirdik. Toplamda 3 bin 500 metrekarelik alanda gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada, zemini stabilize ederek dayanıklılığını artırdık. Ayrıca, yağmur suyu ızgara hattı ve bordür çalışmalarını da yaparak daha düzenli ve kullanışlı alan oluşturduk." ifadesini kullandı.

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