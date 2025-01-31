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        Konya'da sahte içki satan şüpheli yakalandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde sahte içki satan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 16:34 Güncelleme: 31.01.2025 - 16:46
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        Konya'da sahte içki satan şüpheli yakalandı
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde sahte içki satan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir şüphelinin vatandaşlara sahte içki sattığı ihbarını aldı.

        Harekete geçen ekipler, belirlenen iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda 46,5 litre sahte içki ele geçirdi.

        Şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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