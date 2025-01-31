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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 21:11 Güncelleme: 31.01.2025 - 21:11
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

        Hakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Murat Altan

        TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün, Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşcı, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Kramer

        Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Ege Bilsel, Ajeti, Celustka, Üzeyir Ergün, Taylan Antalyalı, Mohammed, Okita, Fredy, Seferi, Celal Dumanlı

        Goller: Dk. 6 Yusuf Erdoğan, Dk. 36 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 29 Bazoer, Dk. 34 Yusuf Erdoğan (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 40 Mohammed (Sipay Bodrum FK)

        KONYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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