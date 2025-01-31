Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Murat Altan
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün, Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşcı, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Kramer
Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Ege Bilsel, Ajeti, Celustka, Üzeyir Ergün, Taylan Antalyalı, Mohammed, Okita, Fredy, Seferi, Celal Dumanlı
Goller: Dk. 6 Yusuf Erdoğan, Dk. 36 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Bazoer, Dk. 34 Yusuf Erdoğan (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 40 Mohammed (Sipay Bodrum FK)
KONYA
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