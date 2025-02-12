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        Konya'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde, 4 araçtan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 16:57 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:57
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        Konya'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Konya'nın Selçuklu ilçesinde, 4 araçtan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kılıçarslan Mahallesi'nde 4 araçtan ziynet eşyası, para, kredi kartı ve elektronik eşyaların çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarından, şüphelinin 6 suçtan kaydı bulunan S.B. (33) olduğunu belirledi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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