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        Halkapınar Belediyesi'nde kar temizleme mesaisi

        Halkapınar Belediyesi kar temizleme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 11:42 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:54
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        Halkapınar Belediyesi'nde kar temizleme mesaisi
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        Halkapınar Belediyesi kar temizleme çalışması yaptı.

        Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Vardar, ilçede yol açma ve kar temizleme çalışmalarının çok sayıda iş makinesi ve personelle tamamlandığını söyledi.

        Kar birikintilerinin ilçe merkezinde 40 santimetreye yaklaştığını belirten Vardar, dış mahallelerde ise 1 metreye ulaştığını kaydetti.

        Yassıkaya Mahallesi Muhtarı Muhittin Yılmaz ise belediye ekiplerine teşekkür etti.

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