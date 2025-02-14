Halkapınar Belediyesi'nde kar temizleme mesaisi
Halkapınar Belediyesi kar temizleme çalışması yaptı.
Halkapınar Belediyesi kar temizleme çalışması yaptı.
Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Vardar, ilçede yol açma ve kar temizleme çalışmalarının çok sayıda iş makinesi ve personelle tamamlandığını söyledi.
Kar birikintilerinin ilçe merkezinde 40 santimetreye yaklaştığını belirten Vardar, dış mahallelerde ise 1 metreye ulaştığını kaydetti.
Yassıkaya Mahallesi Muhtarı Muhittin Yılmaz ise belediye ekiplerine teşekkür etti.
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