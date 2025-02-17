Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'dan 17 ülkeye bitki besleme gübresi ihraç ediyorlar

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'da bitki besleme gübresi üreten firma, 17 ülkeye ihracat yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 12:18 Güncelleme: 17.02.2025 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'dan 17 ülkeye bitki besleme gübresi ihraç ediyorlar
        ABONE OL

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'da bitki besleme gübresi üreten firma, 17 ülkeye ihracat yapıyor.

        Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde 2020'de üretime başlayan firma, katı, sıvı, jel ve süspansiyon (su bazlı gübre) grubunda bitki besleme gübresi üretiyor.

        Firma, çiftçilerden aldığı dönüşler ve AR-GE çalışmalarıyla geliştirdiği ürünlerini yurt içi ve dışında pazarlıyor.

        Yıllık yaklaşık 70 bin ton gübre üreten şirket, ayrıca bazı firmalara fason imalat da gerçekleştiriyor.

        Firma, 17 ülkeye ihracat yapıyor.

        - "Amacımız Türk malını tüm dünyaya yaymak"

        Şirketin yöneticisi Fatma Titrek, AA muhabirine, gübre sektöründe yaptıkları çalışmalarla Türk tarımına katkı vermeyi amaçladıklarını söyledi.

        Sektörde ürün geliştirmeyle ihracatı genişletmek istediklerini anlatan Titrek, "2023'te ihracatta ciddi yol aldık. İthalatın merkezi konumunda olan Çin'e ihracat yaptık. Bunun mutluluğu içindeyiz. Çin'de 4 bin satış noktasına ulaşan firmayla distribütörlük anlaşması yaptık. Geçen ay ilk sevkiyatımızı gerçekleştirdik. Vietnam, Hindistan, Kolombiya gibi farklı kıtalardaki ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor. Kuzey Afrika ülkelerine aktif ihracatımız var. Amacımız Türk malını tüm dünyaya yaymak." diye konuştu.

        Titrek, özel gübre grubundaki bitki besleme ürünlerinin kapsamlı ve titiz prosedürle son mamul halini aldığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Üretim, kolay bir şey değil. Uzman bir kadro gerektiriyor. Kaliteyi elde etmek için doğru ve kaliteli ham madde seçimi önemli. Doğru formül ve üretim tekniğini bir araya getirdikten sonra kontrollerle birlikte ürünü müşteriye sunuyoruz. Burada AR-GE mesaisi de var. Çiftçilerimize gübreleme programı sunuyoruz. Doğru ürünü, doğru zamanda ve doğru miktarda ulaştırmak önemli. Verim karşılaştırması yapıyoruz. Ürün geliştirme programı da devam ediyor. Çiftçilerden geri bildirim alıyoruz. Ağırlıklı üretim, sulamayla bitkiye ve toprağa ulaştırılan özel gübre grubu. Yıllık 70 bin ton civarında üretimimiz var. İki yıl içinde bunu 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        ABD'yi fırtına vurdu!
        ABD'yi fırtına vurdu!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        "Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!"
        "Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!"
        Santorini Ege kıyısında nereler için tehdit?
        Santorini Ege kıyısında nereler için tehdit?
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        TÜİK: Ücretli çalışanların yüzde 81,7'si işinden memnun
        TÜİK: Ücretli çalışanların yüzde 81,7'si işinden memnun
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?

        Benzer Haberler

        Konya'da gölete düşen çocuk boğuldu
        Konya'da gölete düşen çocuk boğuldu
        TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor maçının ardından
        TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor maçının ardından
        TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor maçının ardından
        TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Konyaspor - Samsunspor: 0-1
        Konyaspor - Samsunspor: 0-1
        2 kişinin öldüğü dünür kavgasında, baba- oğul tutuklandı
        2 kişinin öldüğü dünür kavgasında, baba- oğul tutuklandı