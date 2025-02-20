Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        UCLG Başkanı Altay'dan "İsrail'e yaptırım" mesajı

        Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Barselona'da düzenlenen toplantıda İsrail'e yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 16:02 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        UCLG Başkanı Altay'dan "İsrail'e yaptırım" mesajı
        ABONE OL

        Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Barselona'da düzenlenen toplantıda İsrail'e yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, UCLG Yıllık İstişare Toplantısı kapsamında düzenlenen oturumda konuşan Altay, ülkelerin dünyada barışı sağlamaya odaklanması gerektiğini dile getirdi.

        Gazze’deki ateşkesin sürdürülebilirliğinin devam etmesi konusunun öncelikler arasında yer alması gerektiğine dikkat çeken Altay, şöyle konuştu:

        "Lahey'de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce savaş suçu işlediği sabit görülen İsrail'e ve mahkum edilen Netenyahu'ya bu suçlarından dolayı yaptırım uygulanmadığı takdirde dünya barışını tesis etmemizin mümkün olmadığı kanaatindeyim. Bir taraftan da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için çabaların bir an önce sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Çünkü dünyada barışı sağlayamazsak şehirlerimizi korumamız mümkün değil. Ayrıca 2030 hedeflerini de unutmayalım. Süre çok yaklaştı ama istediğimiz noktada maalesef değiliz. Bu konuya tekrar odaklanarak iklim değişikliğinin etkilerini ve göç başta olmak üzere 2030 hedeflerimiz için çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

        Konya'daki belediyenin faaliyetlerine değinen Altay, mevcut ve gelecek nesillerin sorumluluklarını geliştirmek için kentlerin yönetimine dahil edilmeleri gerektiğini belirterek, "Bunu yapabilmek için de şehrimizdeki tüm aktörleri sürece dahil etmemiz gerekmektedir. Gelecek nesillere daha yaşanabilir şehirler bırakmak için iş birliğimizi güçlendirmeye devam etmemiz gerekmektedir." ifadesini kullandı.

        Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için gayret gösterdiklerini anlatan Altay, şunları kaydetti:

        "Bunu sürdürme niyetindeyiz. Yerel yönetimler olarak bizler, birlikte çalışarak daha dirençli, sürdürülebilir ve kapsayıcı şehirler inşa edeceğimize gönülden inanıyoruz. Şehirlerimiz, ancak ortak akıl ve iş birliğiyle daha yaşanabilir hale gelebilir. Bu kapsamda 2030’a doğru geri sayarken el ele vererek, küresel sorunlara yerel çözümler üretmeye devam etmeliyiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Büyük kar İstanbul’a yaklaşıyor!
        Büyük kar İstanbul’a yaklaşıyor!
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        Amasya'da doğada ender rastlanan olay
        Amasya'da doğada ender rastlanan olay
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı

        Benzer Haberler

        Konya'da kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Konya'da kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Konya'dan kısa kısa
        Konya'dan kısa kısa
        Konya - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı: Enflasyona rağmen...
        Konya - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı: Enflasyona rağmen...
        İç Anadolu Kariyer Fuarı "İKAF'25" Konya'da açıldı
        İç Anadolu Kariyer Fuarı "İKAF'25" Konya'da açıldı
        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı: Enflasyona rağmen istihdam...
        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı: Enflasyona rağmen istihdam...
        Konyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
        Konyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor