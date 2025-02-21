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        Hayvan hastanesi vaka zenginliğiyle donanımlı öğrenciler yetişmesine katkı sağlıyor

        SERHAT ÇETİNKAYA - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesindeki hayvan hastanesi, modern donanımı, yüksek hasta sayısı ve vaka çeşitliliğiyle, öğrencilerin her alanda tecrübe edinerek mezun olmasına imkan tanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:53 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:53
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        Hayvan hastanesi vaka zenginliğiyle donanımlı öğrenciler yetişmesine katkı sağlıyor
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        SERHAT ÇETİNKAYA - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesindeki hayvan hastanesi, modern donanımı, yüksek hasta sayısı ve vaka çeşitliliğiyle, öğrencilerin her alanda tecrübe edinerek mezun olmasına imkan tanıyor.

        Hastanede buzağı, inek, koyun, keçi gibi çiftlik hayvanları ile kedi, köpek, egzotik ve kafes hayvanlarının tanısının konulup tedavilerinin yapılması, öğrencilerin gelişimi için de önem taşıyor.

        Öğrenciler, iç hastalıkları, cerrahi, suni tohumlama, doğum ve jinekoloji alanlarında her yıl binlerce tedavinin yapıldığı hastanede, 5 bini aşan operasyona katılıp laboratuvar tahlili, röntgen ve ultrason çekimini uygulamalı öğreniyor.

        Ön muayene odaları, görüntüleme üniteleri, ameliyathaneleri, laboratuvarı ve aşı birimleriyle 11 bin metrekare alanda tam kapasite hizmet sunan hastanede öğrenciler, tecrübeli hocalarının nezaretinde bilgisini ve birikimini artırıyor.

        - "Öğrencilerimizin çok daha donanımlı yetişmesine imkan sağlıyoruz"

        Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Güzelbekteş, AA muhabirine, her gün dönüşümlü olarak 200 öğrencinin donanımlı hastanede eğitim aldığını söyledi.

        Öğretim üyesi sayısı olarak da çok iyi durumda olduklarına değinen Güzelbekteş, "Toplam 134 akademik personelle hizmet veriyoruz. Beş bölümümüz var. Yıllık 20-25 bin hasta potansiyelimiz var. Sadece Konya'dan değil, Ankara, Antalya da dahil, civar bölgelerden de hasta geliyor." ifadesini kullandı.

        Güzelbekteş, özellikle kritik durumdaki sevkli hastalarının da çok olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Çok fazla hasta gelmesi, sayısal zenginliğin yanı sıra vaka çeşitliliğinin olması, öğrencilerimize her vakayı veya her hayvan türünü fazlasıyla görme ve onlar üzerinde tecrübe edinme imkanı sağlıyor. Öğrencilerimiz, sorumlu hocalarımızın nezaretinde yapılan uygulamalara eşlik ediyor. Bizim mezunlarımız, gerek kendi kliniklerini açtığı zaman gerekse alanındaki sektörlerde müracaatta bulunduklarında öncelikli tercih ediliyor. Hem bölgemize katkı sağlıyoruz hem de öğrencilerimizin çok daha donanımlı yetişmesine imkan tanıyoruz."

        - "Mesleğimin temellerini çok iyi attığımı düşünüyorum"

        Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda doktora yapan Hatice Elif Savaş ise çeşitli travmalarla gelen hastalara müdahale ettiklerini belirterek, "Hastalar geldiğinde muayenelerini biz yapıyoruz. Bu süreçte hocalarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Çok çeşitli vakalar görüyoruz. Vaka sayılarımız çok fazla. Bu da bizim çok fazla sayıda hastaya müdahale etmemizi sağlıyor. Tecrübemize de yansıyor. Ciddi donanımla buradan mezun oluyoruz." diye konuştu.

        Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans yapan Sıdıka Şan, "Hayvanlarda karşılaştığımız tümörler var. Bunların tedavisinde kemoterapi uygulamalarını görüyoruz. Çok fazla rastlanmayan vakalarla da karşılaşıyoruz. Yaptığımız tedavilerin pozitif yönde çok karşılığını görüyorum. Mesleğimin temellerini çok iyi attığımı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

        Beşinci sınıf öğrencisi Muhammet Umut Bayram da sürekli vakalarla ilgilendiklerini söyledi.

        Her türlü hayvanı görme imkanları olduğunu anlatan Bayram, "Buraya salyangoz da geliyor, egzotik hayvanlara da bakıyoruz. Kedi, köpek, buzağı, koyun, at, kuş türleri, vahşi hayvanlar geliyor. Hepsinin tedavilerini yapıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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