Hayvan hastanesi vaka zenginliğiyle donanımlı öğrenciler yetişmesine katkı sağlıyor

SERHAT ÇETİNKAYA - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesindeki hayvan hastanesi, modern donanımı, yüksek hasta sayısı ve vaka çeşitliliğiyle, öğrencilerin her alanda tecrübe edinerek mezun olmasına imkan tanıyor.

Hastanede buzağı, inek, koyun, keçi gibi çiftlik hayvanları ile kedi, köpek, egzotik ve kafes hayvanlarının tanısının konulup tedavilerinin yapılması, öğrencilerin gelişimi için de önem taşıyor.

Öğrenciler, iç hastalıkları, cerrahi, suni tohumlama, doğum ve jinekoloji alanlarında her yıl binlerce tedavinin yapıldığı hastanede, 5 bini aşan operasyona katılıp laboratuvar tahlili, röntgen ve ultrason çekimini uygulamalı öğreniyor.

Ön muayene odaları, görüntüleme üniteleri, ameliyathaneleri, laboratuvarı ve aşı birimleriyle 11 bin metrekare alanda tam kapasite hizmet sunan hastanede öğrenciler, tecrübeli hocalarının nezaretinde bilgisini ve birikimini artırıyor.

- "Öğrencilerimizin çok daha donanımlı yetişmesine imkan sağlıyoruz"

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Güzelbekteş, AA muhabirine, her gün dönüşümlü olarak 200 öğrencinin donanımlı hastanede eğitim aldığını söyledi.

Öğretim üyesi sayısı olarak da çok iyi durumda olduklarına değinen Güzelbekteş, "Toplam 134 akademik personelle hizmet veriyoruz. Beş bölümümüz var. Yıllık 20-25 bin hasta potansiyelimiz var. Sadece Konya'dan değil, Ankara, Antalya da dahil, civar bölgelerden de hasta geliyor." ifadesini kullandı.

Güzelbekteş, özellikle kritik durumdaki sevkli hastalarının da çok olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Çok fazla hasta gelmesi, sayısal zenginliğin yanı sıra vaka çeşitliliğinin olması, öğrencilerimize her vakayı veya her hayvan türünü fazlasıyla görme ve onlar üzerinde tecrübe edinme imkanı sağlıyor. Öğrencilerimiz, sorumlu hocalarımızın nezaretinde yapılan uygulamalara eşlik ediyor. Bizim mezunlarımız, gerek kendi kliniklerini açtığı zaman gerekse alanındaki sektörlerde müracaatta bulunduklarında öncelikli tercih ediliyor. Hem bölgemize katkı sağlıyoruz hem de öğrencilerimizin çok daha donanımlı yetişmesine imkan tanıyoruz."

- "Mesleğimin temellerini çok iyi attığımı düşünüyorum"