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        Kıbrıs gazisi, Türk askerinin harekattaki kahramanlığını ve merhametini anlattı

        SAVAŞ GÜLER - Konya'da yaşayan Kıbrıs gazisi Ferhat Demirkaya, cepheden getirdiği hatıralarla o günleri yad ederek, Türk askerinin kahramanlığını gururla anlatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:56 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:14
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        Kıbrıs gazisi, Türk askerinin harekattaki kahramanlığını ve merhametini anlattı
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        SAVAŞ GÜLER - Konya'da yaşayan Kıbrıs gazisi Ferhat Demirkaya, cepheden getirdiği hatıralarla o günleri yad ederek, Türk askerinin kahramanlığını gururla anlatıyor.

        Demirkaya, ilkokulu bitirir bitirmez 1953'te Astsubay Hazırlama Ortaokulu'na kaydoldu. İlk askeri elbisesini 13 yaşında giyen Demirkaya, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'na astsubay başçavuş olarak katılarak harekatın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1 yıl kaldı.

        Bu dönemde birçok anı biriktiren Demirkaya, harekatın ardından bir askerden aldığı tüfek, evden aldığı küçük biblo ve önemli noktalarda çekildiği fotoğrafları 50 yıldır saklıyor.

        Hatıralarını AA muhabirine anlatan 84 yaşındaki Demirkaya, duvardaki hatıralar ve resimlerle 50 yıldır konuştuğunu, bu anıların kendisiyle mezara gitmemesi gerektiğini söyledi.

        Demirkaya, son güne kadar harekatın bilinmediğini, kendilerinin direkt sefer bölgesine intikali istenince Kıbrıs'a çıkarma yapılacağını anladıklarını söyledi.

        Harekattan bir önceki gün Mersin'den gemiyle hareket edip, sabaha karşı adaya ulaştıklarını anlatan Demirkaya, "Adaya ulaşır ulaşmaz harekat başladı ve Girne kısa sürede düştü." dedi.

        - Türk askeri, hamile bir Rum kadını doğuma yetiştirdi

        Demirkaya, alınan bölgelerde birçok ev aramasına katıldığını ancak milliyeti ne olursa olsun herkesin can ve mal güvenliğini ön planda tuttuklarını dile getirdi.

        Türk askerinin merhametini, şahit olduğu birçok olayda gördüğünü vurgulayan Demirkaya, şöyle konuştu:

        "Girne'de bir otel Rumlarla doluydu. Otelde kalan bir kadının hamile olduğu ve doğum yapacağı bilgisi geldi. Albayımız hiç düşünmeden, 'Bu bayanı alın, Girne'de doğum yapabileceği bir yer varsa oraya götürün, yoksa yol parolasını vereceğim Lefkoşa'ya yetiştirin.' dedi. Bazen kendi kendime düşünüyorum. O çocuk şu anda 50 yaşında, oteldeki herkes de buna şahit. Bu şahitlerden birisi de benim."

        - Türk askerinden hiçbir kötülük gelmeyeceğini anlattı

        Bir Rum ev sahibiyle diyaloğunu aktaran Demirkaya, "Birazcık Türkçe biliyor. Ailesi ve çocuklarıyla evde kalan bir polismiş. 'Neden kaçmadınız?' dedim. 'Ben Türk askerinden korkmuyorum.' dedi. 'Neden?' diye sorunca, Kore harbinde bir askerin hatıralarını okumuş, orada Türk askerinin esir aldığı askerlere hiçbir zarar vermediğini öğrenmiş. Bu yüzden kaçmadığını ve Türk askerinden hiçbir kötülük gelmeyeceğini bildiğini anlattı." ifadesini kullandı.

        - Ezan sesiyle duygu dolu anlar yaşandı

        Demirkaya, Girne Kalesi'ni aldıkları zaman duyduğu ezan sesini de hiç unutmadığını belirterek, şöyle devam etti:

        "Kalede 5 uçaksavar vardı. Uçaklardan birisi buraya doğru ateş etmiş. Uçaksavarın zırhına hasar vermiş. Eğer bu mermi 35-40 santim daha sola doğru gelseymiş uçaksavarın namlusundan içeriye mermiyi sokacakmış. Düşman bu saldırıdan sonra kaçmış. Biz tam bu meseleyi irdelerken güzel bir ezan sesi geldi. Albayımız konuşmasını kesti ve 'Arkadaşlar, hepimizin gazası mübarek olsun, bu ses artık buradan kesilmeyecek.' dedi. Hepimiz çok duygulandık ve gururlandık. O ezanı da okuyanın da bir asker olduğunu öğrendik."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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