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        Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen yaralandı

        KONYA'nın Ereğli ilçesi Kutören İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Cihan Güçlü (41), okulda uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:27 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:30
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        Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen yaralandı
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        KONYA'nın Ereğli ilçesi Kutören İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Cihan Güçlü (41), okulda uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde Kutören Mahallesi'ndeki Kutören İlkokulu'nda meydana geldi. Sınıf öğretmeni Cihan Güçlü, okulda silahlı saldırıya uğradı. Engelli bir öğrencisinin ağabeyi Kerem K., tabanca ile 3 el ateş ettiği Güçlü, sırtı, kasık ve sol bacağından yaralandı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Güçlü, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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        Galeri

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