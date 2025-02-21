Konya'nın 3 ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Konya'nın Hadim, Doğanhisar ve Hüyük ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, "İlçe genelindeki olumsuz hava şartları göz önüne alınarak, 21 Şubat 2025 Cuma günü, Hadim genelindeki eğitim kurumlarımızda taşımalı eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadesi yer aldı.

Öte yandan, Doğanhisar ve Hüyük ilçelerinde de tüm okullar için 21 Şubat'ta eğitime ara verildiği bildirildi.