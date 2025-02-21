Konya'da 5 milyon 906 bin 400 makaron ele geçirildi
Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Polis, 3 iş yeri, 1 depo, 1 araç ve 1 tırda yaptığı aramalarda, 5 milyon 906 bin 400 boş makaron, 13 bin 200 doldurulmuş makaron, 4 bin 40 kesilmiş darphane bandrolü, 1468 paket sigara, 440 kilogram nargile tütünü, 350 kilogram kıyılmış tütün ve 80 elektronik sigara ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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