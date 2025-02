Türk Yıldızları ekibi, "İKAF'25"te gençlerle buluştu

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi Türk Yıldızları, Konya'da düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF'25) kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonu ve Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İKAF'25, çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Program kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi Türk Yıldızları'nın Anadolu Oditoryum Salonu'ndaki söyleşisine çok sayıda kişi katıldı.

Türk Yıldızları ekibinin gösterilerinin yer aldığı klip ve sunumların izletildiği etkinlikte; Filo Komutanı Binbaşı Kürşat Kömür, Hava Pilot Binbaşı Mehmet Balta, Tim Lideri Binbaşı Hasan Kocabaş bilgi ve deneyimlerini anlattı.

- Türk Yıldızları'nın "kalp" figürü şehitler için yapılıyor

Tim üyesi Binbaşı Gökhan Esen ise gökyüzünde yaptıkları kalp figürünü 6 yıldır gösterilerde uyguladıklarını belirterek, "Her Türk askerinde olduğu gibi ilk ve en temel ilkemiz vatan sevgisi. Ülkemizi, bayrağımızı temsil etmeye çalışıyoruz. Her gösterimizde kalp çizerken de en büyük vatan sevgisini gösterenler, uğrunda can veren şehitlerimizdir. Biz de bu kalbi onlara ve aziz ailelerine armağan ediyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan tim üyeleri gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.