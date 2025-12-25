Beyşehir'de kursiyerlerin ürünleri sergilendi

Eski Belediye binasında düzenlenen programda , Beyşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek ve Eğitim Merkezinde (ADEM) eğitim gören 53 kursiyerin dikiş, takı tasarım ve aşçılık kurslarında hazırladığı el emeği ürünler sergilendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.