Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'de kursiyerlerin ürünleri sergilendi

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı el işi ürünler sergiye sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 14:35 Güncelleme: 25.12.2025 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'de kursiyerlerin ürünleri sergilendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı el işi ürünler sergiye sunuldu.

        Eski Belediye binasında düzenlenen programda , Beyşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek ve Eğitim Merkezinde (ADEM) eğitim gören 53 kursiyerin dikiş, takı tasarım ve aşçılık kurslarında hazırladığı el emeği ürünler sergilendi.

        Serginin açılışına katılan Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, sergilenen ürünleri inceledi, kadınlardan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Programın ardından kursiyerlere katılım belgeleri takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        ABD tarihinin en büyük ikinci ikramiyesi sahibini buldu
        ABD tarihinin en büyük ikinci ikramiyesi sahibini buldu
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        12 kez bıçakladı, ambulansın önünü kesti, karar çıktı!
        12 kez bıçakladı, ambulansın önünü kesti, karar çıktı!
        Yenilebilir olduğu düşünülen her 3 mantardan 1'i hastanelik ediyor
        Yenilebilir olduğu düşünülen her 3 mantardan 1'i hastanelik ediyor
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Konya'da dolandırıcılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
        Konya'da dolandırıcılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
        Beyşehir'de fenerler yandı, üç aylar başladı
        Beyşehir'de fenerler yandı, üç aylar başladı
        Konya'da engelli ve hasta çocuklar da asırlık "şivlilik" geleneğinin sevinc...
        Konya'da engelli ve hasta çocuklar da asırlık "şivlilik" geleneğinin sevinc...
        Seydişehir çileği coğrafi işaret aldı
        Seydişehir çileği coğrafi işaret aldı
        Başkan Öztürk: "Sanayide enerji verimliliğini merkeze alan bir anlayışla yo...
        Başkan Öztürk: "Sanayide enerji verimliliğini merkeze alan bir anlayışla yo...
        "Şivlilik" diye gelen çocuklara tantuni ikram ettiler
        "Şivlilik" diye gelen çocuklara tantuni ikram ettiler