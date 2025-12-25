Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da dolandırıcılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

        Konya'nın Kulu, Akşehir ve Seydişehir ilçelerinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 14:07 Güncelleme: 25.12.2025 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da dolandırıcılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Kulu, Akşehir ve Seydişehir ilçelerinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kulu'da yaşayan yabancı uyruklu H.F, telefondan kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce dolandırılacağını anlayıp polise başvurdu.

        Harekete geçen ekipler, şüphelilerden birini H.F'nin para dolu poşeti bıraktığı yerde, diğer ikisini de ilçeden kaçarken yakaladı.

        Akşehir'de ise bir kuyumcuda sahte bileziklerle gerçek bilezikleri değiştirdiği tespit edilen 2 kadın şüpheli, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda, sahte altın, bilezik ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

        Seydişehir'de de bir vatandaşı dolandırmaya çalışan şüpheli, 1 milyon 214 bin 950 lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını alırken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Operasyonlardan yakalanan 6 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 1 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Fenerbahçe'den Saran kararı sonrası açıklama!
        Fenerbahçe'den Saran kararı sonrası açıklama!
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        12 kez bıçakladı, ambulansın önünü kesti, karar çıktı!
        12 kez bıçakladı, ambulansın önünü kesti, karar çıktı!
        Yenilebilir olduğu düşünülen her 3 mantardan 1'i hastanelik ediyor
        Yenilebilir olduğu düşünülen her 3 mantardan 1'i hastanelik ediyor
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Beyşehir'de fenerler yandı, üç aylar başladı
        Beyşehir'de fenerler yandı, üç aylar başladı
        Konya'da engelli ve hasta çocuklar da asırlık "şivlilik" geleneğinin sevinc...
        Konya'da engelli ve hasta çocuklar da asırlık "şivlilik" geleneğinin sevinc...
        Seydişehir çileği coğrafi işaret aldı
        Seydişehir çileği coğrafi işaret aldı
        Başkan Öztürk: "Sanayide enerji verimliliğini merkeze alan bir anlayışla yo...
        Başkan Öztürk: "Sanayide enerji verimliliğini merkeze alan bir anlayışla yo...
        "Şivlilik" diye gelen çocuklara tantuni ikram ettiler
        "Şivlilik" diye gelen çocuklara tantuni ikram ettiler
        Çocuklar şivlilikle paylaşmayı ve zorbalığın kötülüğünü okula gelen robotta...
        Çocuklar şivlilikle paylaşmayı ve zorbalığın kötülüğünü okula gelen robotta...