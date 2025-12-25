Konya'da engelli ve hasta çocuklar da asırlık "şivlilik" geleneğinin sevincini yaşadı

Konya'da engelli ve hastanede tedavi gören çocuklar, "şivlilik" kapsamında hazırlanan hediyelerle sevindirildi.

Üç ayların başlamasıyla kutlanan "şivlilik" geleneğinde çocuklar, gün boyu kapı kapı dolaşarak çikolata, şeker ve kek gibi yiyecekleri topluyor.

Kentte sabah gruplar halinde gezen çocuklara aileleri de eşlik etti. Ev ve dükkanları gezen çocuklar, poşetlerini çikolata ve şekerle doldurmanın mutluluğunu yaşadı.

Meram Belediyesi ile Karatay Gençlik Meclisi de engelli ve hastanede tedavi gören çocukları unutmadı.

- "Yüzlerindeki mutluluk her şeye bedel"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti, onlara hediyelerini verdi.

Kavuş'un elinden şivliliklerini alan çocuklar mutlu oldu.

Çocuk servislerinde odaları gezen Kavuş, "Onların da bu mutluluktan mahrum kalmasını istemedik. Şivlilikleri getirerek bu güzel geleneğin sevincini onlarla paylaşmak istedik. Yüzlerindeki mutluluk her şeye bedel. Rabb'imden hepsine acil şifalar diliyorum. İnşallah önümüzdeki yıl şivliliklerini kendileri toplarlar." diye konuştu.