Konya'daki uyuşturucu operasyonlarında 54 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 4 hassas terazi, 2 ruhsatsız tüfek, 4 ruhsatsız tabanca ve 47 fişek ele geçirildi.

Bu kapsamda son iki haftada belirlenen adreslere 85 operasyon düzenlendi.

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