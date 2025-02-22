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        Konya'daki uyuşturucu operasyonlarında 54 zanlı tutuklandı

        Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 54 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 12:29 Güncelleme: 22.02.2025 - 12:29
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        Konya'daki uyuşturucu operasyonlarında 54 zanlı tutuklandı
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        Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 54 şüpheli tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda son iki haftada belirlenen adreslere 85 operasyon düzenlendi.

        Şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 4 hassas terazi, 2 ruhsatsız tüfek, 4 ruhsatsız tabanca ve 47 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 54 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Operasyonlarda, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aranan 25 kişinin de yakalandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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