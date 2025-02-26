Yalıhüyük'te uyuşturucuyla mücadele semineri verildi
Yalıhüyük'te uyuşturucuyla mücadele semineri düzenlendi.
Yalıhüyük'te uyuşturucuyla mücadele semineri düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yalıhüyük Anadolu Lisesi'nde düzenlenen seminerde, uyuşturucuyla mücadele anlatıldı.
Seminerde, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" ile "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu" (UYUMA) ve "Narkotik Vaka Analiz Sistemi" (NARVAS) hakkında da bilgilendirme yapıldı.
Programa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Yusuf İbili, Jandarma Teğmen Ceren Adanur Cemek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Sayın, daire amirleri ve öğrenci velileri katıldı.
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