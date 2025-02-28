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        Konya'dan Suriye ve deprem bölgesine 8 tır insani yardım gönderildi

        Konya'da hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan, gıda, soba ve iftarlık paketlerin yer aldığı yardım malzemeleri, 8 tırla Suriye ve 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illere gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 18:22 Güncelleme: 28.02.2025 - 19:02
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        Konya'dan Suriye ve deprem bölgesine 8 tır insani yardım gönderildi
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        Konya'da hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan, gıda, soba ve iftarlık paketlerin yer aldığı yardım malzemeleri, 8 tırla Suriye ve 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illere gönderildi.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, Mevlana Kültür Merkezi önünde düzenlenen uğurlama töreninde, yardımların hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.

        Yardım tırlarının 3'ü Suriye'ye, 5'i ise depremlerden etkilenen Van, Bitlis, Tunceli, Muş, Bingöl, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Elazığ'a hareket etti.

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