Konya'dan Suriye ve deprem bölgesine 8 tır insani yardım gönderildi

Yardım tırlarının 3'ü Suriye'ye, 5'i ise depremlerden etkilenen Van, Bitlis, Tunceli, Muş, Bingöl, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Elazığ'a hareket etti.

Konya'da hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan, gıda, soba ve iftarlık paketlerin yer aldığı yardım malzemeleri, 8 tırla Suriye ve 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illere gönderildi.

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