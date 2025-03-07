Konya'da polisi yaralayan saldırgan hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava

MELİKE KESKİN - Konya'da ailesinin sinir krizi geçirdiği ihbarı üzerine yardıma gelen polis memuru Mustafa Topuz'u bıçaklayan saldırgan hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Olayın gerçekleştiği müstakil evin bahçesini gösteren kamera kayıtlarının yer aldığı iddianamede, olay günü sanık Emre K'nin 10.30 sıralarında evden aldığı tabak, cam şişe ve benzeri ürünleri bahçeye ve merdivenlere fırlattığı belirtildi.

İddianamede, yaşananlardan kısa süre sonra polis ekibinin olay yerine geldiği, polis memurları Topuz ile ekip arkadaşı E.D. bahçe kapısında durdukları sırada sanığın önce "İçeri gelmeyin!" şeklinde el kol hareketleri yaptığı, daha sonra evin kapısında duran annesiyle konuşup içeri girdiği bildirildi.

Bu sırada Topuz ile ekip arkadaşının da bahçeye girip evin kapısına yöneldiği anlatılan iddianamede, "Topuz'un, kapının önündeyken ani bir hareketle bahçe kapısına doğru kaçmaya başladığı, sağ elinde bıçak bulunan Emre K'nin de koşarak çıktığı, polis memurlarını saldırma pozisyonunda kovaladığı, E.D'nin arka bahçeye doğru koşarak kamera açısından çıktığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İddianamede, 35-40 saniye boğuşma yaşandığı, saldırganın yere düşen polisi birçok kez bıçakladığı, polis memuru Topuz'un müdahale için silahla tek el ateş ettiği, saldırgan durmayınca iki el daha ateş açtığı ve olayda Topuz ile saldırganın hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandıkları belirtildi.

- "Saldırıyı görmesine rağmen silahla olaya müdahale etmediği anlaşılmıştır"

Polis memuru E.D'nin ise boğuşmanın olduğu yere koşarak gelip ekip arkadaşını ambulansa taşıdığı ifade edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"(Polis memuru E.D.) Bıçaklı saldırı başladığı anda olayın gelişimini takip edemeyeceği bir konuma kaçtığı, kişisel güvenliği ve avantajlı konumunu oluşturmasına rağmen polis olarak kendisine verilen eğitim ve yetkiye uygun şekilde zamanında olaya müdahil olmadığı, Topuz'un silah atış sesleri üzerine olay yerine döndüğü, saldırıyı görmesine rağmen silahla olaya müdahale etmediği anlaşılmıştır. Polis Teşkilatına ve kamu gücüne toplumun güvenini zedelemesi yönünden kamu zararına sebebiyet verdiği tespit edilmiştir."

- "Polis aracında görevli ekip şefinin devriye görevine katılmadığı anlaşılmıştır"

İddianamede, devriye ekibinin şefi S.H. için, "Resmi polis aracında görevli ekip şefi olmasına rağmen devriye görevine resmi izin ya da raporu olmadığı halde katılmadığı, bu durumun olaya müdahale sırasında eksik personelden kaynaklı zafiyet oluşturduğu, kamu güvenilirliğinin zedelenmesi yönünden kamu zararına sebebiyet verdiği anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Sanık Emre K'nin akıl sağlığının tam olduğuna dair raporun da yer aldığı ve bıçaklama eylemini kendisine ateş edilmesi nedeniyle sürdüremediği belirtilen iddianamede, sanığın "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanığın öldürme niyetinin açık olduğu ifade edilen iddianamede, "Mustafa Topuz, Emre K'nin bıçaklı saldırısını durdurmak için tek el ateş etmiş, Emre K, buna rağmen saldırıya devam etmiş, 2 el daha ateş edince silahla yaralanması nedeniyle eylemine devam edememiş, eylem teşebbüs aşamasında kalmıştır." tespiti yapıldı.

Polis memurları E.D. ve S.H. hakkında da "görevi kötüye kullanma" suçundan 6'şar aydan 2'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

Geçen yıl 13 Ekim'de Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'taki ikametinde sinir krizi geçiren hastayla ilgilenen ambulans görevlilerinin yardım istediği polis memurlarından Mustafa Topuz, sinir krizi geçiren Emre K'nin bıçaklı saldırısı sonrası sırtından yaralanmıştı.

Silahla vurulan saldırgan yaralı olarak etkisiz hale getirilmiş, yaralı polis ve şüpheli ambulanslarla hastanelere kaldırılmıştı. Zanlı, 22 Ekim'de çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.