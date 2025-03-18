İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Konya'da protesto edildi
Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenlendi.
Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenlendi.
Kültürpark'ta bir araya gelen grup, Filistin bayrakları taşıdı ve tekbir getirdi.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, saldırılarda hayatını kaybeden Gazzeliler için dua edildi.
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