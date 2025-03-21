Konya'da ramazan davulcuları arasındaki "bahşiş" kavgasında 16 kişi tutuklandı

Tedavilerinin tamamlanmasının ardından kavgaya karışan 18 kişiden 16'sı gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 16 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Merkez Camisi önünde karşılaşan akraba iki grup arasında bahşiş meselesinden çıkan sopalı, demirli ve bıçaklı kavgada 15 kişi yaralanmıştı.

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