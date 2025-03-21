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        Konya'da ramazan davulcuları arasındaki "bahşiş" kavgasında 16 kişi tutuklandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde akraba olan ramazan davulcuları arasında çıkan kavgaya karışan 16 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 23:07 Güncelleme: 21.03.2025 - 23:07
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        Konya'da ramazan davulcuları arasındaki "bahşiş" kavgasında 16 kişi tutuklandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde akraba olan ramazan davulcuları arasında çıkan kavgaya karışan 16 kişi tutuklandı.

        Merkez Camisi önünde karşılaşan akraba iki grup arasında bahşiş meselesinden çıkan sopalı, demirli ve bıçaklı kavgada 15 kişi yaralanmıştı.

        Tedavilerinin tamamlanmasının ardından kavgaya karışan 18 kişiden 16'sı gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 16 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Öte yandan yaralılardan 2 kişinin tedavisi devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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