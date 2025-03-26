Konya'da "yeşil reçeteli ilaç" operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde usulsüz yeşil reçeteli ilaç yazıldığı gerekçesiyle başlatılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde usulsüz yeşil reçeteli ilaç yazıldığı gerekçesiyle başlatılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seydişehir Devlet Hastanesinde çalıştıkları doktorun haberi olmadan usulsüz şekilde yeşil reçete yazıldığı ve ilaçların parayla satıldığı iddiasıyla hastane yönetimi tarafından disiplin kuruluna sevk edilen M.B. ve S.G. ile yazılan ilaçların satışını gerçekleştirdiği öne sürülen H.E'nin yakalanması için operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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