Konya'da "yeşil reçeteli ilaç" operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seydişehir Devlet Hastanesinde çalıştıkları doktorun haberi olmadan usulsüz şekilde yeşil reçete yazıldığı ve ilaçların parayla satıldığı iddiasıyla hastane yönetimi tarafından disiplin kuruluna sevk edilen M.B. ve S.G. ile yazılan ilaçların satışını gerçekleştirdiği öne sürülen H.E'nin yakalanması için operasyon düzenledi.

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