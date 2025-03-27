Yaşlı çift, telefonla dolandırılmaktan kızları sayesinde kurtuldu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde telefonla aradığı yaşlı çifti dolandırmak isteyen şüpheli, suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kendisini polis olarak tanıtan E.U.B. (17), telefonla aradığı K.T. ile N.T'den para istedi.

Kendisinde o kadar para ve altın olmadığını söyleyen K.T, eşinin telefonundan aradığı kızından altınlarını istedi. Yaşlı çiftin 112'yi arayan kızları, ailesinin dolandırılmak üzere olduğunu belirterek emniyet güçlerinden yardım istedi.

Bunun üzerine yaşlı çiftle görüşen Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin istediği parayı hazır ederek E.U.B'yi suçüstü yakaladı.

Üzerinde 1,73 gram uyuşturucu bulunan E.U.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.