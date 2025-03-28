Yunak'ta atıl alan, öğrenciler için sosyal ve spor alanına dönüştürüldü

Yunak Belediyesi, atıl alanı öğrenciler için sosyal ve spor alanına dönüştürdü.

Yunak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zerrin Zuhal Civa ve Bilgisayar Teknolojileri öğretmeni Uğur Yıldırım, atıl alanı dönüştürmek için Yunak Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ürün'den destek istedi.

Belediyenin temizlik ve dolgu çalışmaları sonrası, atıl durumda olan alan modern bir sosyal ve spor alanına dönüştürüldü.

Okul müdürü Civa, bu alanın yeniden kazandırılması ile birlikte öğrencilerin spor yapabilecekleri ve sosyal etkinliklerde bulunabilecekleri bir alan yaratıldığını söyledi.