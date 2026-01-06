Habertürk
        Güneysınır'da Filistin yararına hayır çarşısı açıldı

        Güneysınır'da Filistin yararına hayır çarşısı açıldı

        Konya'nın Güneysınır ilçesinde Filistin yararına hayır çarşısı açıldı.

        Giriş: 06.01.2026 - 15:51 Güncelleme: 06.01.2026 - 15:51
        Güneysınır'da Filistin yararına hayır çarşısı açıldı
        Konya'nın Güneysınır ilçesinde Filistin yararına hayır çarşısı açıldı.

        Kent merkezinde kurulan hayır çarşısının açılışına ilçe protokolü katıldı.

        Güneysınır İlçe Müftüsü Ramazan Demirci, açılışta yaptığı konuşmada, "Filistin'deki kardeşlerimizin manevi olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve bir farkındalık oluşturmak adına Filistin ve Gazze yararına bir hayır çarşısı tertip ettik. Amacımız, burada yapılacak satışlardan elde edilecek gelirler ile hayırseverlerimizin bağışlarını Filistin ve Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırmaktır." dedi.

        Hayır çarşısın 8 Ocak'a kadar açık kalacağı öğrenildi.

