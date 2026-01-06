Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da "Genişletilmiş Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" yapıldı

        Konya Valisi İbrahim Akın, kentteki asayiş ve güvenlik durumuna ilişkin toplantı düzenledi.

        Giriş: 06.01.2026 - 14:32 Güncelleme: 06.01.2026 - 14:35
        Konya'da "Genişletilmiş Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" yapıldı
        Konya Valisi İbrahim Akın, kentteki asayiş ve güvenlik durumuna ilişkin toplantı düzenledi.

        Vali Akın, "Genişletilmiş Asayiş ve Güvenlik Toplantısı"nın ardından İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul ve İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'in katılımıyla Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, ülkenin bölünmez bütünlüğü ve toplumun huzuru için terör örgütlerine karşı verilen kararlı mücadelenin aralıksız devam ettiğini bildirdi.

        Kentte emniyet ve jandarma tarafından 2025'te terör örgütlerine yönelik icra edilen 171 operasyonda 280 şüphelinin gözaltına alındığını, 60 şüphelinin tutuklandığını belirten Akın, yine geçen yıl mal varlığına karşı işlenen otodan hırsızlık, kapkaç, yan kesicilik, motosiklet hırsızlığı, oto hırsızlığı, evden hırsızlık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık olaylarının bir önceki yıla göre yüzde 11 azaldığını kaydetti.

        Konut dokunulmazlığının ihlali, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kişilerin huzur ve sükunu bozma, cinsel taciz, hakaret, çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama, cinsel saldırı ve tehdit olaylarında da yüzde 6 azalma olduğuna dikkati çeken Akın, "Son bir yılda ilimiz genelinde yapılan planlı operasyon, denetimler ve asayiş uygulamaları neticesinde 2 bin 376 ruhsatsız tabanca, 1385 kurusıkı tabanca, 2 bin 334 av tüfeği ve 5 uzun namlulu silah olmak üzere toplam 6 bin 100 ruhsatsız silah ele geçirilirken, 6 bin 71 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır." diye konuştu.

        - "46 milyon 301 bin 250 lira maddi değeri olan mal varlığına el konuldu"

        Vali Akın, organize suç örgütlerine yönelik 2025'te 109 operasyon düzenlendiğini, 4 yerel organize suç çetesinin de çökertildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Yapılan operasyonlar neticesinde 425 şahsa adli işlem yapılmış, 193 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş ve 46 milyon 301 bin 250 lira maddi değeri olan mal varlığına da el konulmuştur. Alkollü içki ve tütün mamulleri gibi bazı kaçak ürünler ise maalesef insan ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. Jandarma ve emniyet güçlerimizce kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla yapılan 457 operasyonda 431 şüpheli gözaltına alınarak haklarında gerekli adli ve idari işlemler tesis edilmiştir. Bu operasyonlarda 297 bin 450 paket kaçak sigara, 41 milyon makaron, 21 ton kaçak tütün, 35 bin litre kaçak akaryakıt ve 113 bin litre sahte alkollü içki ele geçirilmiştir."

        - "Sokak satıcılarına ve zehir tacirlerine karşı adeta demir yumruk vurulmuştur"

        Narkotik suçlarla mücadelenin de kararlılıkla sürdüğünü bildiren Akın, 2025 yılı boyunca yapılan çok sayıda başarılı operasyonun yanı sıra İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından biri olan "Narkokapan Konya" ile bu kararlılığın güçlü şekilde ortaya koyulduğunu söyledi.

        Akın, 14 Ekim 2025'te 3 bin 319 polis memuru ve 542 ekibin katılımıyla Konya genelinde 455 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini anımsatarak, "Sokak satıcılarına ve zehir tacirlerine karşı adeta demir yumruk vurulmuştur. Narkotik birimlerimizce yapılan 1738 operasyon sonucu 2 bin 576 şüpheli gözaltına alınmış, 1755 şüpheli tutuklanırken, 373 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Bu çalışmalar neticesinde 70 kilogram esrar, 17 kilogram skunk, 15 kilogram eroin, 4 kilogram kokain, 191 kilogram bonzai, 21 kilogram metamfetamin, 49 bin 500 ekstazi, 28 bin kaptagon ve 3 milyon 642 bin sentetik ecza olarak bilinen uyuşturucu hap maddesi ele geçirilmiştir. Zehir tacirleriyle olan kararlı mücadelemiz 2026'da da aralıksız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        Siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında da suç unsuru tespit edilen 2 bin 693 kişi ve hesap hakkında işlem yapıldığını belirten Akın, yasa dışı göçü engellemek amacıyla düzenlenen 126 operasyonda 37 şüphelinin tutuklandığını, 39 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildiğini sözlerine ekledi.

