Konya'da camiden yaptıkları video paylaşımı tepki çeken kişiler hakkında adli işlem başlatıldı
Konya'da camiden sosyal medya hesaplarında yaptıkları video paylaşımı tepki çeken kişiler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Konya Valiliğinin, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, seyahat amaçlı kentte bulunan iki kişinin, cami içinde uygunsuz kıyafetle yakışıksız davranışlarda bulunduğuna dair görüntülerin yer aldığı belirtildi.
Emniyet birimlerince gerekli çalışmaların yapıldığı vurgulanan paylaşımda, "Çalışmalar neticesinde kimlikleri tespit edilen kişiler hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
