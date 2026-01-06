Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da camiden yaptıkları video paylaşımı tepki çeken kişiler hakkında adli işlem başlatıldı

        Konya'da camiden sosyal medya hesaplarında yaptıkları video paylaşımı tepki çeken kişiler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 14:14 Güncelleme: 06.01.2026 - 14:14
        Konya'da camiden yaptıkları video paylaşımı tepki çeken kişiler hakkında adli işlem başlatıldı
        Konya'da camiden sosyal medya hesaplarında yaptıkları video paylaşımı tepki çeken kişiler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

        Konya Valiliğinin, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, seyahat amaçlı kentte bulunan iki kişinin, cami içinde uygunsuz kıyafetle yakışıksız davranışlarda bulunduğuna dair görüntülerin yer aldığı belirtildi.

        Emniyet birimlerince gerekli çalışmaların yapıldığı vurgulanan paylaşımda, "Çalışmalar neticesinde kimlikleri tespit edilen kişiler hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

