Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 12:49 Güncelleme: 06.01.2026 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akşehir ilçesinde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, ilçedeki belirlenen adreste H.K'yi gözaltına aldı.

        Şüphelinin aracında yapılan aramada, 108 bin 130 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        En çok başvuru İstanbul'dan
        En çok başvuru İstanbul'dan
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Trump'ın Venezuela hamlesi enerji hisselerini uçurdu
        Trump'ın Venezuela hamlesi enerji hisselerini uçurdu
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        Utandıran teklif
        Utandıran teklif
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Kolombiya Devlet Başkanı: ABD gelirse "yeniden silaha sarılırım"
        Kolombiya Devlet Başkanı: ABD gelirse "yeniden silaha sarılırım"
        Sosyal yardımlar zamlandı
        Sosyal yardımlar zamlandı

        Benzer Haberler

        Akşehir'de 10 milyon liralık uyuşturucu operasyonu
        Akşehir'de 10 milyon liralık uyuşturucu operasyonu
        AK Parti'nin Konya'da üye sayısı 364 bin 687'ye çıktı
        AK Parti'nin Konya'da üye sayısı 364 bin 687'ye çıktı
        Konya Ovası'nda karsız sezon endişesi ZMO Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz:...
        Konya Ovası'nda karsız sezon endişesi ZMO Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz:...
        Konya'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Konya'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Berkan Kutlu, Konyaspor'da
        Berkan Kutlu, Konyaspor'da
        Konyaspor, Berkan Kutlu'yu transfer etti
        Konyaspor, Berkan Kutlu'yu transfer etti