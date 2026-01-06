AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın annesi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Özboyacı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Burada Özboyacı ailesi, taziyeleri kabul etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.