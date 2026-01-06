Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın annesi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

        AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın annesi Feride Özboyacı, Konya'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 17:20 Güncelleme: 06.01.2026 - 17:20
        AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın annesi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
        AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın annesi Feride Özboyacı, Konya'da toprağa verildi.

        Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 75 yaşındaki Özboyacı'nın naaşı, merkez Karatay ilçesindeki Haciveyis Camisi avlusuna getirildi.

        Burada Özboyacı ailesi, taziyeleri kabul etti.

        Özboyacı'nın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Özboyacı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

