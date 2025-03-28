Eski Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Şahin bıçaklı saldırıda yaralandı
Eski Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.
Eski Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.
Meram ilçesi Aşkan Mahallesi Yaka Caddesi'nde Şahin ile M.E. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.E. bıçakla Şahin'i bacağından yaraladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Şahin'i Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
M.E. gözaltına alınırken, Şahin'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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