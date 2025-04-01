AK Parti Beyşehir İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı yapıldı
AK Parti Beyşehir İlçe Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi.
AK Parti Beyşehir İlçe Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi.
İlçe Başkanı Kahraman Şanal, kamu yatırımlarına ilişkin bilgi verdi, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.
Belediye Başkanı Adil Bayındır da teşkilat mensuplarının bayramını tebrik etti.
Şanal ve Bayındır, partililerle bayramlaştıktan sonra Beyşehir Belediyesi hizmet binasında da belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.
Buradaki bayramlaşmanın ardından program sona erdi.
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