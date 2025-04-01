Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        AK Parti Beyşehir İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı yapıldı

        AK Parti Beyşehir İlçe Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 14:14 Güncelleme: 01.04.2025 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Beyşehir İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı yapıldı
        ABONE OL

        AK Parti Beyşehir İlçe Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi.

        İlçe Başkanı Kahraman Şanal, kamu yatırımlarına ilişkin bilgi verdi, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

        Belediye Başkanı Adil Bayındır da teşkilat mensuplarının bayramını tebrik etti.

        Şanal ve Bayındır, partililerle bayramlaştıktan sonra Beyşehir Belediyesi hizmet binasında da belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.

        Buradaki bayramlaşmanın ardından program sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Silah seslerinden vahşet çıktı! Karısını ve kızını öldürdü!
        Silah seslerinden vahşet çıktı! Karısını ve kızını öldürdü!
        Volkan Konak'a veda
        Volkan Konak'a veda
        İki kız kardeşin katillerinin iddianamesi kan dondurdu!
        İki kız kardeşin katillerinin iddianamesi kan dondurdu!
        Komşu tavsiyesi hayatını kurtardı
        Komşu tavsiyesi hayatını kurtardı
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        "Onlarla konuşuyorum"
        "Onlarla konuşuyorum"
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        Kilolarca altın, dolar ve euro! Kuyumcu kuryesini iki kadın soydu!
        Kilolarca altın, dolar ve euro! Kuyumcu kuryesini iki kadın soydu!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Bıçaklar çekildi... Alkollü kavga ölümle bitti!
        Bıçaklar çekildi... Alkollü kavga ölümle bitti!
        Ne oldu sana Sara!
        Ne oldu sana Sara!
        Kaldırımda yürüyen kadının bacağı koptu, acı haber geldi!
        Kaldırımda yürüyen kadının bacağı koptu, acı haber geldi!
        Domatesleri tepki için çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza
        Domatesleri tepki için çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Çin, Japonya ve Güney Kore ABD'nin tarifelerine karşı birleşti mi?
        Çin, Japonya ve Güney Kore ABD'nin tarifelerine karşı birleşti mi?
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 2 bin 700'ü geçti
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 2 bin 700'ü geçti
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı

        Benzer Haberler

        Konya'da büyükbaş hayvanın teptiği kişi yaralandı
        Konya'da büyükbaş hayvanın teptiği kişi yaralandı
        Uzmanından "halıdaki lekeye deterjan dökmeyin" uyarısı
        Uzmanından "halıdaki lekeye deterjan dökmeyin" uyarısı
        GÜNCELLEME - Konya'da uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yar...
        GÜNCELLEME - Konya'da uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yar...
        Konya Valisi Akın, huzurevi sakinlerini ziyaret etti
        Konya Valisi Akın, huzurevi sakinlerini ziyaret etti
        Otomobildeki patlamada ölen 3 aylık Mustafa'nın babası: Bebeğimizi ilk kez...
        Otomobildeki patlamada ölen 3 aylık Mustafa'nın babası: Bebeğimizi ilk kez...
        İspanya'dan at sırtında kutsal topraklara giden 3 hacı adayı Konya'da karşı...
        İspanya'dan at sırtında kutsal topraklara giden 3 hacı adayı Konya'da karşı...