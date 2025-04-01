AK Parti Beyşehir İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı yapıldı

Şanal ve Bayındır, partililerle bayramlaştıktan sonra Beyşehir Belediyesi hizmet binasında da belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Adil Bayındır da teşkilat mensuplarının bayramını tebrik etti.

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