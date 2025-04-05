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        Konya'da dünürlerin öldüğü silahlı kavgada damat tutuklandı

        Konya'nın Karatay ilçesinde aralarında husumet bulunan dünürler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan damat tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 16:50 Güncelleme: 05.04.2025 - 16:50
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        Konya'da dünürlerin öldüğü silahlı kavgada damat tutuklandı
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        Konya'nın Karatay ilçesinde aralarında husumet bulunan dünürler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan damat tutuklandı.

        Fevziçakmak Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından yakalanan Ali Musa Ö'nün (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen Ali Musa Ö, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Yayın Caddesi'nde dün, Mehmet Ö. (57) kolonya imalat dükkanında husumetli olduğu dünürü Osman U. (54) tarafından silahla vurularak hayatını kaybetmişti. Olay yerinden aracıyla kaçmaya çalışan Osman U. (54) ise damadı Ali Musa Ö. tarafından aynı silahla vurularak yaşamını yitirmiş, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Babası Mehmet Ö. ile kayınpederi Osman U'yu görüştürmek için bir araya getirdiği belirtilen Ali Musa Ö'nün 5 suç kaydının bulunduğu tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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