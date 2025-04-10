Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak TÜMOSAN Konyaspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Recep Uçar, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Göztepe maçının hazırlıklarının sürdüğünü anlatan Uçar, şöyle konuştu:

"Son 7 maçımız kaldı. Bu hafta rakibimiz, Göztepe. 7 maç, 7 final bizim için. İçeride kalan 4 maçımız, rakip ayırt etmeksizin kazanmak zorunda olduğumuz maçlar. Zor bir maçın bizi beklediği bir hafta. Rakibimiz ilk yarının flaş takımı. Fizik kalitesi oldukça iyi, oyunun iki yönünde de iyi oynayan bir rakibe karşı oynayacağız. Özellikle içerideki maçları kazanmak istiyoruz. Bu doğrultuda hazırlıklarımız hafta başından beri devam ediyor. Güzel de geçtiğini düşünüyorum. Son maç oyun olarak arzu ettiğimiz bir oyundu ama maalesef skora yansıtamamıştık. Özellikle içeride oynadığımız maçlarda iyi sonuçlar alarak ligi tamamlamak istiyoruz."