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        Konya'da Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı, 17 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonası başladı

        Konya'da, milli takım seçmeleri için düzenlenen Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı, 17 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:53 Güncelleme: 10.04.2025 - 17:21
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        Konya'da Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı, 17 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonası başladı
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        Konya'da, milli takım seçmeleri için düzenlenen Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı, 17 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonası başladı.

        Konya Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonaya, 19 kulüpten 16 kadın, 27 erkek takımı katılıyor.

        İki farklı havuzda gerçekleştirilen müsabakalar bugünkü hazırlık maçlarıyla başladı.

        Toplam 455 sporcunun mücadele edeceği şampiyona 13 Nisan Pazar günü final maçları ve ödül töreniyle tamamlanacak.

        Öte yandan organizasyonun ilk iki maçında Deniz Kızı Spor Kulübü, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübünü 6-0'lık skorla yenerken, ikinci havuzda ise Derin Ege Spor Kulübü de Enerji İş Spor Kulübünü 6-0'lık skorla mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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