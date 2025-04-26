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        Konya'da sağanak etkili oldu

        Konya'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 13:53 Güncelleme: 26.04.2025 - 13:53
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        Konya'da sağanak etkili oldu
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        Konya'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

        Öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran yağış sonrası oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

        Bazı vatandaşlar, yağışın dinmesini duraklarda bekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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