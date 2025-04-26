Konya'da sağanak etkili oldu

Öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran yağış sonrası oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Konya'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

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