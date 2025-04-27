Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Arda Kardeşler, Samet Çavuş, Uğur Sarı
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Calusic, Bazoer, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Melih İbrahimoğlu, Prip, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Kramer
Adana Demirspor: Murat Eser, Arda Kurtulan, Tolga Kalender, Burhan Ersoy, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak, Bünyamin Balat, Maestro, Tayfun Aydoğan, Salih Kavrazlı, Yusuf Barası
Gol: Dk. 45+2 Salih Kavrazlı (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Kramer, Dk. 24 Melih İbrahimoğlu (TÜMOSAN Konyaspor)
KONYA
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