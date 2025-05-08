Konya'da öğrencilere okçuluk eğitimi verildi

Yalıhüyük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, antrenör Ali Buğdaycı tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine okçuluğun temel kuralları anlatıldı, teorik bilgi verildi.

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